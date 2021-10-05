Не могу назвать их суперздоровыми: солистка KAZKA сделала признание о новых отношениях

По словам артистки, она старается беречь эту связь.

"Он появился очень недавно. Этим отношениям еще очень мало времени, и я их берегу. У меня последние отношения были где-то полтора года назад, потому держите за меня кулачки, что все будет классно", - поделилась Зарицкая.

Услышав это, ведущая программы Катя Осадчая переспросила у нее: "Полтора года не было секса?", на что Александра засмущалась и ответила, что все же был.

"Секс был, все классно. Но вот длительных, нормальных, здоровых отношений не было", – сказала девушка.

При этом она призналась, что ей сложно находить время на встречи с любимым из-за участия в шоу "Танцы со звездами". Поэтому отношения она не считает здоровыми на данный момент.

"Те, которые есть сейчас, нельзя назвать суперздоровыми, потому что мы видимся редко из-за проекта "Танці з зірками". Сейчас мы просто с моторчиком работаем", – призналась певица.

Таким образом звезда дала понять, что ее парень не связан с проектом - несмотря на слухи о романе с партнером по танцам Юрием Мешковым. Артистка старается убедить избранника, что скоро будет лучше.

"Я успокаиваю его, что вскоре все изменится. Очень надеюсь, что увидимся в декабре или январе", – отметила она с юмором.

К слову, другие участники группы, Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк подтвердили, что парень Зарицкой "реальный" и они даже общались с ним. Исполнительница призналась, что пока познакомила бойфренда только с коллегами, а вот встречу с родителями назначать не торопится:

"Я знакомлю с парнем родителей только тогда, когда это прямо уже точно надолго, потому что моего папу лучше не раздражать и, знаете, если парень не любит рыбалку, лучше пусть он не подходит к нему", - со смехом поделилась Александра.