Моих фокусов боится весь шоу-бизнес: Могилевская сделала неожиданное признание под архивным фото

Певица опубликовала портретное фото с микрофоном в руках – девушка на снимке собрана и сосредоточена. На ней – нежный наряд с бретельками в виде цветочных лиан, волосы распущены.

Наталья поделилась архивным кадром, сделанным в студенческие времена(фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Эстрадно-цирковая академия - это самые счастливые годы моей жизни, это мои крутые знания, это мои первые влюбленности, любимые песни и запоминающиеся выступления. Я училась на вокальном, но просидела на всех лекциях и сдала экзамены еще как актриса. Но и не обсуждается, что, конечно, я научилась жонглировать и делать фокусы. Моих фокусов до сих пор боится весь шоу-бизнес", - с юмором констатировала звезда.

Ранее она делилась школьным фото из личного архива. На нем первоклассница Наташа позирует с "Букварем". Школьная форма, белый кружевной фартук и два хвостика с пышными бантами – такой поклонники увидели Могилевскую на ностальгическом фото ее детства. Она поделилась самым ярким школьным воспоминанием.

Наталья показала себя школьницу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Меня в первый же день дернули за косичку. Вернулась домой с бантом на бок", - рассказал о своем опыте первоклашки артистка.