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Мокрая и соблазнительная: Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами

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Среда 02 июня 2021 21:57
Мокрая и соблазнительная: Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева – одна из самых сексуальных девушек украинского шоу-бизнеса. Экс-продюсер артистки, Юрий Никитин даже признался, что за встречу с его бывшей подопечной влиятельные люди предлагали баснословные суммы, но Даша всегда была непреклонна. Певица не перестает радовать фолловеров своего фотоблога горячими кадрами.

Так, в Instagram она опубликовала фото из и видео из Турции.

Даша позировала в бикини телесного цвета в СПА. Девушка продемонстировала аппетитные формы с различных ракурсов так, что поклонники смогли оченить ее упругие округлые ягодицы, плоский животик, стройные ножки и роскошное декольте. Не устояла даже Оля Полякова, оставившая комментарий под жаркими кадрами.

Мокрая и соблазнительная: Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами

Мокрая и соблазнительная: Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами

Даша Астафьева похвасталась роскошными формами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Также Астафьева побаловала подписчиков видео из бассейна. Звезда устроила заплыв в прозрачной бирюзовой воде и эффектно вынырнула, показав им роскошные формы в красно купальнике.

Комментаторы не устояли перед таким чистым соблазном.

Напомним, что ранее Даша Астафьева познакомила с новым членом семьи с непростой судьбой.

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