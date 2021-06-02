Мокрая и соблазнительная: Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами
Даша Астафьева – одна из самых сексуальных девушек украинского шоу-бизнеса. Экс-продюсер артистки, Юрий Никитин даже признался, что за встречу с его бывшей подопечной влиятельные люди предлагали баснословные суммы, но Даша всегда была непреклонна. Певица не перестает радовать фолловеров своего фотоблога горячими кадрами.
Так, в Instagram она опубликовала фото из и видео из Турции.
Даша позировала в бикини телесного цвета в СПА. Девушка продемонстировала аппетитные формы с различных ракурсов так, что поклонники смогли оченить ее упругие округлые ягодицы, плоский животик, стройные ножки и роскошное декольте. Не устояла даже Оля Полякова, оставившая комментарий под жаркими кадрами.
Даша Астафьева похвасталась роскошными формами (фото: instagram.com/da_astafieva)
Также Астафьева побаловала подписчиков видео из бассейна. Звезда устроила заплыв в прозрачной бирюзовой воде и эффектно вынырнула, показав им роскошные формы в красно купальнике.
Комментаторы не устояли перед таким чистым соблазном.
- Жара
- Какая же Вы красивая!
- Как можно быть такой красивой
- Сама богиня красоты
- О, Боги! Вот это фигура
- Бесподобная
- Идеальная
- Нереальная
- Сексапильная
- Даша, Вы идеал женской фигуры и внешности в целом!
Напомним, что ранее Даша Астафьева познакомила с новым членом семьи с непростой судьбой.