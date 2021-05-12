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Мокрая и загорелая: Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике после вторых родов

Автор: Lite

Хореограф и победительница шестого сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева вместе с семьей отдыхает в Турции. Она с удовольствием загорает и купается, не забывая баловать поклонников жаркими кадрами. Так, танцовщица устроила соблазнительную фотосессию в купальнике и показала, как выглядит ее фигура после рождения второго ребенка.

Эффектными фото Илона поделилась на своей странице в Instagram.

Танцовщица позировала в коричневом бикини среди морских волн, томно резвясь в воде. Мокрые волосы и тело придают кадрам особой чувственности и сексуальности, а фигура звезды выглядит уже довольно подтянутой. Всего 7 месяцев назад она стала мамой во второй раз - Гвоздева родила сына Доминика.

"Становясь старше, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливее..." - подписала снимки Илона.

В комментариях она рассказала, что уехала на отдых с мужем и дочкой Валерией, а маленький сын остался с бабушкой.

Илона Гвоздева похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Подписчики оценили мудрость и красоту Гвоздевой и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Восхищаюсь Вами, Илона!
  • Обожаю Ваш характер, юмор и грацию
  • Кайф в чистом виде
  • Красотка
  • Отличные слова, большое количество девушек хотят казаться моложе, а надо быть самой собой и быть счастливой
  • Які прекрасні слова!
  • Ви прекрасні!
  • Согласна на 200%,в любом возрасте счастье делает человека прекрасным
  • Умничка!
  • Красивая, настоящая
  • Ого! Шикарна!
  • Как же хорошо сказано
  • Простая, прямая и искренняя, и красивая очень
  • Фигурка обалденная,,вроде и не рожала

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева рассказала о нелегкой женской доле и порассуждала о роли женщины.

К слову, ранее Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото с мужем, дочерью и сыном.

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Новости Украины фигураИлона Гвоздева