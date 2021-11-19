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Моника Беллуччи рассказала о простых удовольствиях, семейных тайнах и воспитании дочерей от Венсана Касселя

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Пятница 19 ноября 2021 19:19
Моника Беллуччи рассказала о простых удовольствиях, семейных тайнах и воспитании дочерей от Венсана Касселя Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: RBC.UA

Моника Беллуччи стала героиней нового ролика Cartier, снявшись вместе с другими звездами: Лили Коллинз, Троем Сиваном и Мэйси Уильямс.

В связи с чем дала интервью Vogue о драгоценных украшениях, семейных ценностях и наследии.

По словам итальянской кинодивы, украшения для нее - завершающий штрих и ценная деталь любого образа, но это не только о статусе. "Да, все бриллианты прекрасны, но у меня также есть простое кольцо с гранатом, которое я ношу все время, потому что его подарила мне моя бабушка, и оно имеет для меня такое сентиментальное значение", - признается звезда.

Моника Беллуччи рассказала о простых удовольствиях, семейных тайнах и воспитании дочерей от Венсана Касселя

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Мама и бабушка научили ее и другим важным вещам. Так, Моника рассказала, что любовь к себе была привита ей с детства. Так же, как и умение создавать атмосферу женственности:

"Женщины в моей семье научили меня, что мы имеем право любить себя и создавать пространство для нашего удовольствия, - говорит она. - Эта забота является высшим выражением нашей женственности, которая отражается не только в нашей моде и украшениях, но и в том, как мы относимся к себе".

Теперь такой образ жизни она хотел передать своим дочерям: 17-летней Деве и 11-летней Леони.

"Они понимают, что вы должны любить и уважать себя, уделять время вещам, которые предназначены исключительно для вашей выгоды, а не для того, чтобы доставить удовольствие кому-либо еще", - говорит Беллуччи.

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