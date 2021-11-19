Моніка Беллуччі розповіла про прості задоволення, сімейні таємниці та виховання дочок від Венсана Касселя

За словами італійської кінодіви, прикраси для неї - завершальний штрих і цінна деталь будь-якого образу, але це не тільки про статус. "Так, всі діаманти прекрасні, але у мене також є просте кільце з гранатом, яке я ношу весь час, тому що його подарувала мені моя бабуся, і воно має для мене таке сентиментальне значення", - зізнається зірка.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Мама і бабуся навчили її і іншим важливим речам. Так, Моніка розповіла, що любов до себе була щеплена їй з дитинства. Так само, як і вміння створювати атмосферу жіночності:

"Жінки в моїй родині навчили мене, що ми маємо право любити себе і створювати простір для нашого задоволення, - каже вона. - Ця турбота є вищим вираженням нашої жіночності, яка відбивається не тільки в нашій моді і прикрасах, але і в тому, як ми ставимося до себе".

Тепер такий спосіб життя вона хотів передати своїм дочкам: 17-річній Деві і 11-річній Леоні.

"Вони розуміють, що ви повинні любити і поважати себе, приділяти час речам, які призначені виключно для вашої вигоди, а не для того, щоб принести задоволення кому-небудь ще", - говорить Беллуччі.