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На море с ребенком: Алена Шоптенко назвала три вещи, которые точно пригодятся

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Четверг 12 августа 2021 17:05
На море с ребенком: Алена Шоптенко назвала три вещи, которые точно пригодятся Алена Шоптенко с сыном (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: RBC.UA

Хореограф Алена Шоптенко рассказала, что взять с собой в путешествие, если собираетесь на море с ребенком.

Шоптенко поделилась с читателями РБК-Украина полезными советами, сообщает Новый канал.

На море с детьми - это всегда водоворот эмоций и хлопот. Подготовьтесь к поездке заранее. Тогда сможете ею насладиться сполна.

Шоптенко рассказала, как впервые отдыхала с сыном на море. И поделилась полезными лайфхаками для путешествий с детьми.

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На море с ребенком: Алена Шоптенко назвала три вещи, которые точно пригодятся

Отдыхать с ребенком на море - просто! (instagram.com/alena_shoptenko/)

Рада, что в этом году мой сын увидел море. Считаю, что сейчас у него идеальный возраст для путешествий. Уже не надо брать много вещей по уходу и питанию.

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Какие три вещи точно пригодятся во время отдыха с малышом

  • Детские средства гигиены

Шампунь, мыло, крем, средства от загара. Кстати, чтобы все кремы и спреи заняли как можно меньше места в чемодане, я всегда их переливаю в меньшую тару. И, конечно, не забываете об антибактериальных средствах и антисептиках.

  • Комбинезон

Советую взять два комплекта для плавания. Я выбрала для сына закрытые комбинезоны. В них удобно плавать, а еще они защищают тело от солнца.

  • Головной убор

Довольна кепкой с широкими бортиками. Она полностью закрывает от солнца шею и плечи. Собственно, те места, которые быстро сгорают на солнце.

Раньше мы писали, как отдохнуть в Египте необычно, кроме "все включено".

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Алена Шоптенко
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