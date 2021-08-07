Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Часто бывает так, что, разбирая чемодан по приезде домой, мы обнаруживаем, что огромную часть из него ни разу так и не надели. Хотя казалось, что взяли только самое необходимое.

Отсюда вытекает вопрос - как взять на море минимум вещей, но при этом каждый день выглядеть по разному?