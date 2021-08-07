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Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Новина українською →
Суббота 07 августа 2021 17:09
Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак Лето продолжается! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Часто бывает так, что, разбирая чемодан по приезде домой, мы обнаруживаем, что огромную часть из него ни разу так и не надели. Хотя казалось, что взяли только самое необходимое.

Отсюда вытекает вопрос - как взять на море минимум вещей, но при этом каждый день выглядеть по разному?

По мнению стилиста Самаль Сан, капсула станет отличным решением этого вопроса. Она предложила в своем Instagram готовую капсулу на море, которая поместится даже в рюкзачок.

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

И не забудьте купальник - на море без него никуда (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для капсулы использовала:

  • 2 низа: кюлоты и джинсовые шорты
  • 5 верхов: футболку, топ, рубашку и 2 бюстье
  • 2 купальника
  • 1 комбинезон (можно заменить на платье)
  • 2 варианта обуви: сандалии и босоножки
  • 2 сумки и аксессуары

Что взять на море: готовая капсула

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзакЧто взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзакЧто взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак

Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзакКак одеться на море (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист назвала главные тренды осени 2021 в одежде.

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