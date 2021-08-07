Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак
Часто бывает так, что, разбирая чемодан по приезде домой, мы обнаруживаем, что огромную часть из него ни разу так и не надели. Хотя казалось, что взяли только самое необходимое.
Отсюда вытекает вопрос - как взять на море минимум вещей, но при этом каждый день выглядеть по разному?
По мнению стилиста Самаль Сан, капсула станет отличным решением этого вопроса. Она предложила в своем Instagram готовую капсулу на море, которая поместится даже в рюкзачок.
И не забудьте купальник - на море без него никуда (фото: instagram.com/hoskelsa)
Для капсулы использовала:
- 2 низа: кюлоты и джинсовые шорты
- 5 верхов: футболку, топ, рубашку и 2 бюстье
- 2 купальника
- 1 комбинезон (можно заменить на платье)
- 2 варианта обуви: сандалии и босоножки
- 2 сумки и аксессуары
Что взять на море: готовая капсула
Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска
Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021
Как одеться на море (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист назвала главные тренды осени 2021 в одежде.