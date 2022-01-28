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Море цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рождения

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Пятница 28 января 2022 17:07
Море цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рождения Жене Роналду повезло с мужем, согласны? (фото: instagram.com/georginagio)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всемирно известный футболист Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рождения. Так, он подарил ей, ни много ни мало, башню в подарок. Правда, пока что не в прямом смысле: Роналду украсил Бурдж-Халифа в Дубае портретами жены при помощи светового шоу.

Роналду устроил лазерное шоу ночью: фото и видео возлюбленной 36-летнего футболиста появились на башне, а затем высветилось имя девушки, которой в этот день исполнилось 28 лет, снимками и видео оба щедро делились в своем Instagram.

Море цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рожденияМоре цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рожденияМоре цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рожденияМоре цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рожденияМоре цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рожденияВот это сюрприз! (фото: instagram.com/georginagio)

"Мечты сбываются", – написала Джорджина в своем Instagram и запостила фото с огромным количество роз. Также девушка показала другие приятные сюрпризы, которыми ее засыпал в этот день Роналду: от праздничного обеда на пляже до моря красных роз и самого шоу.

Джорджина познакомилась со знаменитым футболистом в магазине Gucci в 2016 году, где она на тот момент работала. В 2019 пара поженилась, у Роналду и Родригес есть общий ребенок.

Море цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рожденияМоре цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рождения

Это любовь (фото: instagram.com/georginagio)

Раньше Шарлиз показала редкие снимки с мамой, настоящая красота.

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