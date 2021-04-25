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Морская нимфа: утонченная Кухар в бикини укротила стихию на Шри-Ланке

Новина українською → Шри-Ланка, Воскресенье 25 апреля 2021 15:22
Морская нимфа: утонченная Кухар в бикини укротила стихию на Шри-Ланке Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Екатерина Кухар прилетела в Киев после каникул вдвоем с любимым мужем Александром Стояновім на Шри-Ланке. Но в ее телефоне скопилось немало памятных кадров из отпуска в райском месте, и она ими охотно делится с поклонниками, каждый раз очаровывая их не только своей красотой и утонченностью, но и живописными пейзажами экзотического уголка Земли.

Так, на страничке примы-балерины в Instagram появился атмосферный ролик, снятый на берегу океана.

Она стремится на встречу водной стихии – брызги об высоких волн, бьющихся об камни, летят прямо на Екатерину, которая радуется встрече с океаном. На ней – черный бикини, балерина поднимет руки вверх на встречу бризу.

На видео судья "Танцев со звездами" наложила на видео не менее атмосферную музыку: хит Cat Stevens - Wild World в рок-исполнении группы Mr. Big.

"But if you wanna leave take good care", – подписала строчками из песни видео Екатерина. В переводе с английского: Но, если хочешь уйти, будь осторожна.

Поклонники балерины искупали ее в комплиментах и назвали повелительницей волн

  • Красота на красоте
  • О, невероятно
  • Нимфа, браво!
  • Можно пересматривать бесконечно
  • Афродита
  • Вы - как волшебница, которая повелевает волнами
  • Стихия такая
  • Фото завораживает
  • Ну что за красотка! Глаз не отвести

Напомним, что ранее Екатерина Кухар заворожила сказочным фото на берегу океана и смутила поклонников.

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