Морская нимфа: утонченная Кухар в бикини укротила стихию на Шри-Ланке

Она стремится на встречу водной стихии – брызги об высоких волн, бьющихся об камни, летят прямо на Екатерину, которая радуется встрече с океаном. На ней – черный бикини, балерина поднимет руки вверх на встречу бризу.

На видео судья "Танцев со звездами" наложила на видео не менее атмосферную музыку: хит Cat Stevens - Wild World в рок-исполнении группы Mr. Big.

"But if you wanna leave take good care", – подписала строчками из песни видео Екатерина. В переводе с английского: Но, если хочешь уйти, будь осторожна.

Поклонники балерины искупали ее в комплиментах и назвали повелительницей волн