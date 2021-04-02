Моя главная гордость: MONATIK с женой и сыновьями украсил обложку глянца

Украинский артист Дмитрий Монатик, известный как MONATIK, 1 апреля отпраздновал свое 35-летие. Звездные друзья устроили ему веселую вечеринку-сюрприз , а сам исполнитель порадовал поклонников тем, что впервые показал лица своих сыновей Даниила и Платона. Вместе с женой Ириной Демичевой и малышами он появился на обложке украинского fashion-глянца L’Officiel.

На снимке семейство сидит в обнимку на диване, при этом все они одеты в похожие классические брючные костюмы черного цвета.

MONATIK покорил семейным фото с женой и сыновьями (фото: instagram.com/monatik_official)

В подписи артист объяснил, почему решил перестать скрывать лица своих детей.

"Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение - это ведь они. Дети - моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни", - отметил Дмитрий.

Звездный папа добавил, что сыновьям пора учиться понимать, что такое публичность в сети.

"Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что Интернет помнит все, твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни", - написал MONATIK.

Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников исполнителя, ведь они давно ждали этого момента. В комментариях фолловеры оставили много теплых слов в адрес семьи артиста, а также отметили, что мальчики очень похожи на маму.