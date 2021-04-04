Моя ценность – это я: Димопулос рассказала, является ли муж ее опорой
Санта Димопулос, которая сейчас отдыхает с маленькой дочкой в Дубае, разоткровенничалась о своих отношениях с мужем и о том, какой он партнер. По словам певицы, ее приводят в недоумение вопросы о том, является ли муж ее главной опорой.
В своем Instagram артистка поделилась атмосферным черно-белым кадром и своими размышлениями на эту тему.
На фото Санта запечатлена в черных брюках и белой футболке. Она стоит у окна, одной рукой заслоняя глаза от солнца, а другую запустив себе в волосы.
Санта Димопулос высказалась об отношениях с мужем (фото: instagram.com/santadimopulos)
По мнению исполнительницы, главной опорой для каждого человека должен быть в первую очередь он сам.
"Когда меня спрашивают является ли мой муж моей опорой – я всегда немного озадачиваюсь. Мой муж – это моя большая любовь, мой самый близкий человек и конечно же, моя опора. Но главная опора для меня – это я сама", - считает Димопулос.
Мужчина должен быть партнером, а не решением ваших проблем. уверена знаменитость. А ценность женщины не измеряется тем, замужем ли она.
"И знаете, у меня ушло немало времени на то, чтобы понять: не надо пытаться закрыть мужчиной свои слабые стороны, не надо пытаться найти в своем мужчине недостающую опору и решение всех проблем. Мужчина – сильный, полноправный партнер и личность, подходящая вам по масштабу, – появляется рядом только тогда, когда вы сами для себя становитесь таким же партнером. Я безумно люблю своего мужа. Уважаю его, восхищаюсь и принимаю полностью. Я также понимаю, что моя ценность не зависит от того, замужем я или нет. Моя ценность – это я. Не стоит обесценивать себя", - поделилась Санта.
Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко (фото: instagram.com/santadimopulos)
Фолловеры в комментариях благодарят певицу за такие мудрые слова и отличную мотивацию.
- Вы очень мудрая женщина. А написанные слова - это самая лучшая мотивация для женщины, которую когда-либо читала
- Вот именно эти слова мне нужно было прочитать сегодня. Благодарю
- Слова, які повністю відповідають моєму стану зараз
- Как точно сказано. И только работа над собой и своим сознанием помогаем к этому прийти. Жаль, что большинство женщин так и не понимает, что когда два человека в отношениях, они становятся партнерами во многих вещах и мужчина это не спасательный круг
- Моя мудрая
- Отличный пост, прекрасные слова
- Согласна на все 100
- Золотые слова
- Восхищаюсь вами
- Санта,как все верно сказано, сколько мудрости в Ваших словах, в понимании в целом, истины. Вы космос
Напомним, Санта Димопулос рассказала о подводных камнях популярной диеты, которой придерживается Тина Кароль.