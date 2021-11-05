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Она моя жена: Канье Уэст отреагировал на слухи о новом романе Ким Кардашьян

Автор: RBC.UA

Не так давно в сети появились слухи, что Ким Кардашьян закрутила новый роман. 41-летнюю бизнесвумен и светскую львицу папарацци застали на прогулке с 27-летним актером Питом Дэвидсоном. Сначала общие знакомые пары заверили, что это не более чем встреча большой компанией в парке аттракционов. Но позже знаменитостей видели уже вдвоем на свидании. Предполагаемые влюбленные отправились в итальянский ресторан Campania, причем Дэвидсон устроил для Ким романтичный ужин на крыше.

"Пит может быть очень обаятельным, а Ким любит внимание", - тут же отреагировал приближенный к паре источник. И добавил, что Кардашьян "развлекается и наслаждается жизнью" после непростого разрыва с экс-мужем Канье Уэстом и что между ней и Питом "пробежала искра".

Такие новости порадовали всех, кроме бывшего мужа Ким. Как оказалось, Канье Уэст мечтает помириться с Ким. Причем официально она все еще его жена. В недавнем интервью Канье проговорился, что никаких документов о разводе нет. И что инициатором разрыва был не он. Музыкант, который переименовался в Ye, хочет вернуть былое семейное счастье.

"Мои дети хотят, чтобы их родители остались вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе", - высказался он.

Ким и Канье могут помириться (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Ким Кардашьян получила престижную награду на WSJ Innovators Awards.

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