Можем себе позволить: Добрынин и Квиткова шокировали ценой за роскошный отдых в Турции

Звездная украинская пара Никита Добрынин и Даша Квиткова вместе с маленьким сыном Львом совсем скоро улетят на отдых в Турцию. Ведущий решил рассекретить в сети, во сколько ему обошлась будущая семейная поездка - и цена шокировала подписчиков.

Как рассказал блогер в разделе сторис своего Instagram , отдых в шикарном отеле в Турции с маленьким ребенком обойдется им в 225 тысяч гривен.

Никита отметил, что он и жена давно мечтали об этом отдыхе и наконец могут позволить себе его. Тем более, что теперь им нужно думать о комфорте сына, которому недавно исполнилось 2 месяца. При этом он признался, что поначалу цена несколько шокировала и его.

"Смешанное чувство у меня внутри. С одной стороны, мы очень мечтали об этой поездке и можем наконец-то себе ее позволить, но когда я увидел финальную сумму, то подумал: "Что? Это все за один тур?" - прокомментировал Добрынин.

Однако далее он заявил, что это того стоит и они с Дашей не переплатили.

"Да, друзья, сумма именно такая. Мы не ошиблись и даже не переплатили. Мы просто выбрали для себя лучший отель, о котором уже давно мечтали, где будет идеально отдыхать с маленьким ребенком", – поделился ведущий.

Никита Добрынин назвал стоимость отдыха с женой и маленьким сыном в Турции (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Реакция пользователей сети на такую стоимость отдыха была разной - некоторые порадовались за пару, однако нашлось и немало таких, кто оставил негативные комментарии в их адрес. Об этом рассказала Квиткова в своих Instastories и отметила, что на подобные выпады она реагирует с улыбкой.

"Мне искренне хочется, чтобы людей с добрым сердцем стало намного больше. Чтобы люди стали добрее и были счастливы в моменте своей жизни, а не плевались желчью. Как только вас чужой успех начнет мотивировать становиться лучше, тогда-то все начнет получаться лучшим образом для вас", – сообщила Даша.

Даша Квиткова с улыбкой реагирует на нападки хейтеров в сети (фото: instagram.com/kvittkova)

Смотрите видео, как сеть отреагировала на стоимость роскошного отдыха Квитковой и Добрынина с сыном в Турции: