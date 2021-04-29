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Как можно быть такой роскошной? Кухар в белоснежном боди свела с ума совершенством форм

Автор: Lite

Екатерина Кухар кружит голову своим поклонникам точеной фигурой и весьма фривольными фото, которые вполне может себе позволить, находясь в отпуске на Шри-Ланке. Прима-балерина прилетела в Киев, но продолжает делиться своими курортными фотосетами, а заодно будоражит фантазию фанов.

На странице Екатерины в Instagram появилось пикантное фото.

Екатерина предстала в неожиданном и сексуальном амплуа. Она облачилась в белосножне боди на тонких бретелях с оборками в области декольте. На верх балерина набросила легкое констрастное черное пальто, она дполонила откровенный образ кожаными сапогами.

"Твоя душа так близка.... Мне.... Будто бы в душах весь кайф.... Нет...." - оставила загадочное послание прима-балерина.

Екатерина Кухар восхитила стройной фигурой (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Смелый образ Екатерины оценили пианист-виртуоз Евгений Хмара и Санта Димопулос, а также жена Дмитрия Монатика, Ирина. Горячий снимок не оставил равнодушными и поклонников судьи "Танцев со звездами".

  • Такая хрупкая
  • Настоящая куколка
  • Невероятная
  • О, вновь, Богема Катерина, нам дарит совершенство красок. И струн души волшебной ноты играют нам сонет о главном
  • Вау! Без слов
  • Очень красивое фото
  • Красавица просто
  • Шикарная
  • Как можно быть такой роскошной?
  • Вот что значит идеальная
  • Красота и совершенство зашкаливают. Это непревзойденно

Напомним, что ранее Екатерина Кухар покорила фото в бикини у океана.

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Новости Украины Екатерина Кухар