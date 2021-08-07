Муж Кухар рассказал о встрече с хищником на Мальдивах: до последнего боролась за жизнь

Екатерины Кухар и Александр Стоянов не скучно и активно коротают отпуск на Мальдивах. Супруги весело проводит время: учатся мыловарению, плавают в море, занимаются снорклингом, успели провести волшебную ночь в необычном месте, собственноручно приготовили камбучу и многое другое. Пара не смогла обойти стороной хобби Александра – рыбалку, ведь на Мальдвах это занятие выглядит по-особенному.

Так, улов у мужа Екатерины был знатным – Стоянов поймал акулу! Об этом он рассказал в InstaStories , а подробностями поделилась пресс-служба артиста балета.

Впечатленный мужчина заявил, что был единственным на рыбалке, кто поймал хищника. Также был и другой более мелкий улов, который Александр с удовольствием съел на обед, а вот акулу – отпустил.

"Впервые в жизни держал акулу в руках. Это конечно мощные создания и они по поведению очень отличаются от рыб. Ее нужно было держать очень крепко за жабры и хвост. Я поймал безобидный вид – рифовую акулу, они на людей не нападают, зарегистрированные случаи агрессии, в основном спровоцированные людьми", - рассказал Стоянов.

Фото: пресс-служба Александра Стоянова

По его словам, этих хищников они часто видят возле своего бунгало на воде, а также они снуют около ресторана, расположенного неподалеку от домика пары. Сердобольный и заботливый сушеф заведения даже подкармливает акул рыбкой.

"Эта акула до последнего боролась за жизнь и делала это намного сильнее, чем другие рыбы. Так вышло, что она заглотила крючок, нам пришлось резать леску и вытаскивать крючок через другую сторону, чтоб ее спасти. Если бы другие рыбы столько пробыли на суше, пока их спасают, не факт, что оклемались бы, а эта, как только попала в воду, мигом уплыла", - раскрыл подробности спасения хищника муж Кухар.