Начинаем клевать мозг: победительница "Холостяка 11" Богдан раскрыла секрет поддержания огня в паре

На видео Михаил и его возлюбленная расположились у мотоцикла. Михаил бесконечно нежно и с улыбкой целует любимую, которая растворилась в его объятиях. Пряма расположилась прямо на асфальте.

Анна сообщила, что они с Михаилом стараются проводить больше времени вместе и почаще заряжаться новыми совместными эмоциями.

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"Считаю, что для гармоничных отношений крайне важно проводить время вместе вне дома. Мы, женщины, просто живем эмоциями… И если эти эмоции не подпитывать комплиментами, свиданиями, совместным времяпрепровождением, тогда мы попросту начинаем клевать мозг своим мужчинам", - поделилась наблюдениями победительница Холостяка 11.

Анна уточнила, что часто именно быт становится причиной расставания пар, которые погрязли в рутине, поэтому так важно иметь общие увлечения и разделять интересное времяпровождение.

"Совсем не важно, сколько времени со своим партнером вы вместе, несколько месяцев или пару десятков лет! Вот не зря у множества пар причиной расставания является "заела бытовуха"! Все просто из-за того, что помимо рутинной жизни вас ничего не связывает! Поэтому, мы с Мишей только и поддерживаем идею совместного времяпрепровождения! Ведь как же круто потом делиться эмоциями и обсуждать новое увлечение!" - рассказала о личном опыте девушка.