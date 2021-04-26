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Надежда есть? Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на свидание после расставания

Новина українською → США, Понедельник 26 апреля 2021 17:23
Надежда есть? Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на свидание после расставания Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не так давно объявили миру о расставании. Отношения певицы и бейсболиста казались столь идеальными (хотя на самом деле такими не были), что эта новость стала громом среди ясного неба. Но сами экс-возлюбленные уверили, что им лучше оставаться друзьями.

И вот спустя несколько дней пару вновь заметили на свидании.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на ужин: в пятницу бывшие влюбленные засветились в отеле Bel Air в Лос-Анджелесе. Примечательно, что это знаковое место: именно здесь состоялось их первое свидание в 2017-м году.

Надежда есть? Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на свидание после расставания

Надежда есть? Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились на свидание после расставанияДженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Тем не менее, на встречу бывшие возлюбленные приехали по отдельности. И по словам инсайдера, встреча не была похожа на романтическую. Возможно, пара сдержала обещание оставаться друзьями. Но такая спешка выразить свои дружеские чувства также выглядит слегка подозрительной, что отметили многие пользователи сети.

К слову, пережить расставание Дженнифер помогает и бывший муж Марк Энтони. Говорят, он очень сильно поддержал певицу, с которой они вместе воспитывают близнецов. Похоже, Лопес умеет сохранить мирные отношения с мужчинами, даже несмотря на разрыв.

Ранее 51-летня певица показала стильный и дерзкий образ, который точно стоит взять на заметку этим летом!

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