Надежда Мейхер поразила неожиданными откровениями: боролись за мою жизнь

Экс-участница группы "ВИА Гра", певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер делится с поклонниками мотивирующими постами и своими мыслями о жизни, рассуждает на философские извечные темы и балует эффектными фото . Но по особому поводу артистка решила показать архивные детские фото и познакомить со своими родителями.

В честь своего дня рождения, который Надежда отмечает 10 апреля (в этом году звезде исполнилось 39 лет), она опубликовала в Instagram черно-белые снимки из семейных альбомов и сделала признания о себе.

Экс-"ВИА Гра" рассказала о сложностях своего жизненного пути с момента появления на свет и призналась, за что благодарна родителям.

"Как же я счастлива, что выбор моей души пал на именно таких родителей ( Щирба Галина Анатольевна и Мейхер Александр Павлович). Они самоотверженно боролись за мою жизнь при рождении, и, как видите, одержали победу", - начала счастливая именинница.

Надежда считает себя "дитям любви" и уверяет, что все свои жизненные решения принимала исходя из чувства любви, чему ее научили заботливые родители.

Надежда показала себя в детстве и молодых родителей (фото: instagram.com/nadyameiher)

"Любовь— мой основной фундамент! Конечно, это не значит, что я не испытывала боль, испытывала и много.., но от этого моя Любовь еще крепчала... А вместе с ней жажда к Жизни, к Самопознанию, к Самореализации", - призналась певица.

Надежду поспешили поздравить не только поклонники, но и бывшие коллеги по группе – Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

"С Днем Рождения, красивой души человек! Ты так растешь, такая молодец ! Я очень горжусь тобой! Хочу, чтобы ты была довольна собой и всем, что тебя окружает! Люби и будь любима", - оставила для подруги пожелания Лобода.

Не осталась в стороне и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева. "Надийка, моя дорогая, ты талантливый, удивительный и глубокий человек, на которого всегда можно положиться! Будь очень счастлива", - написала теплые слова в адрес коллеги российская певица.