Надежда Мейхер отказалась от участия в "Голосі країни" и объяснила свое решение
В воскресенье, 21 марта, состоялся девятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Украинская известная певица Надежда Мейхер приняла решение отказаться от участия в шоу в пользу своей конкурентки Юлии Тимочко из Ровно.
Мейхер и Тимочко в вокальных боях исполняли песню "Две звезды" Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина.
После выступления Мейхер заявила, что хочет прекратить участие в шоу и дать шанс Юлии.
"Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь совершенно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько ей нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. А тебе, Тина, а тебе я очень благодарна за этот опыт", – сказала Мейхер.
Тина Кароль приняла такое решение Надежды. Наставница также выразила свое восхищение от выступления и вокальных способностей обеих артисток.
Надежда Мейхер vs. Тимочко Юлия — "Две Звезды"
Украинцы в комментариях к видео отреагировали на решение Надежды Мейхер.
- Ну от і добре. Подяка Надії. Справжня жінка.
- Тина, спасибо за выбор этой песни. Это очень ценно. Помню, когда Тина выиграла премию от Аллы Борисовной Пугачевой на Новой волне. Это было честно и по-справедливому.
- Абсолютно не стиль Надежды, она такие песни сложно поет. Можно было другую песню подобрать, чтобы не затемнять кого-то.
- А мне понравилось, Надя послужила прекрасным фоном для прекрасного голоса. Рада за обеих. Юля еще на слепых запала в душу.
Как мы ранее писали, на "Голосі країни" Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слез.