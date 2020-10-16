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Надя Дорофеева шокировала признанием об отношениях с Позитивом: была влюбленность

Автор: Светлана Мащенко

Надя Дорофеева решилась на откровенное признание про ее отношения с Позитивом

Надя Дорофеева рассказала, что между ней и коллегой по группе "Время и Стекло" Позитивом были романтические чувства. Они даже ходили на свидания, и певицу недавно "мурашило" от этих воспоминаний.

Об этом певица рассказала Славе Демину на шоу Слава+ на Люкс ФМ.

Отметим, что с самого начала сотрудничества Наде и Позитиву приписывали роман. И, как оказалось, совсем не зря. Они познакомились за два года до старта проекта.

Надя говорит, что недавно ей довелось писать большой текст о том, как чувствует себя рядом с Алексеем. Это было заданием режиссера для последнего грандиозного концерта "Последний танец", что состоится 30 октября во Дворце Украина. Певица исполнила просьбу, но была шокирована своими переживаниями.

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"Меня "мурашило" 800 раз. Я прожила разный спектр эмоций от самого начала группы, ведь мы познакомились за два года до создания "Время и Стекло". Более того, ходили на свидания... Между нами была влюбленность", - говорит Надя.

Оказалось, впоследствии сильная симпатия переросла в отторжение и неприятие. Артистам было трудно работать вместе, они долго притирались. Все изменилось после выхода хита "Имя 505". В тот момент Надя и Позитив по-новому посмотрели друг на друга.

"Раньше наши конфликты казались мне бомбой, истерикой. Сейчас я смотрю на них, как на пустяки... Мы больше, чем просто друзья. Мы как брат и сестра. Потому что когда даже поссоришься, потом выйдешь на сцену, посмотришь в глаза Алексею и понимаешь, насколько он родной", - признается Дорофеева.

Надя Дорофеева призналась в романтических чувствах к Позитиву (видео: YouTube/Люкс ФМ)

Ранее мы писали, что с супругом Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом случилась авария на Мосту Патона в Киеве.

Таже сообщалось, что Потап сделал важное заявление о группе "Время и Стекло".

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