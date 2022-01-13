Надя Дорофеева удивила жарким фото и неожиданным признанием на отдыхе в Мексике

Надя сделала интересное селфи, позируя в красном бикини и наброшенной сверху белой рубашке. На голове у звезды розовая кепка, которую она надвинула низко, скрыв глаза. При этом она подпирает голову рукой, демонстрируя свои тату.

Акцент в фото сделан на груди и объемных губах Дорофеевой.

В подписи Надя в шутку рассказала, чего ей не хватает на отдыхе в жаркой Мексике.

Надя Дорофеева сверкнула грудью на пикантном снимке из Мексики (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Блииин, так скучаю по теплым вещам", - неожиданно призналась исполнительница.

Пользователи сети оставили много комментариев под фото, советуя Наде наслаждаться теплом, пока есть такая возможность.