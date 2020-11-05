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Надя Дорофеева угодила в аварию: певица показала грустное фото после ДТП

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 20:25
Надя Дорофеева угодила в аварию: певица показала грустное фото после ДТП Надя Дорофеева (фото: facebook.com/nadya.dorofeeva.3)
Автор: Владимир Костырин

Певица напугала поклонников рассказом о ДТП

Надя Дорофеева попала в ДТП в Киеве - популярная украинская певица за рулем своего авто врезалась в другую машину.

О дорожном инциденте 5 ноября рассказала сама артистка в своем Instagram, дав поклонникам, которые и так приуныли после прощального концерта дуэта "Время и Стекло", новый повод для волнений и переживаний.

Впрочем, 30-летняя певица в аварии, к счастью, не пострадала. Более того, Дорофеева даже иронизирует над ситуацией, называя это уроком за самоуверенность - мол, она думала, что хороший водитель, а практика доказала обратное.

Как рассказала Надя, она выехала из дома и успела проехать только около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.

Досадную историю о ДТП артистка сопроводила кадром, на котором позирует с грустным выражением, "схватившись за голову".

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину. А у вас как дела?" - говорится в публикации.

Надя Дорофеева угодила в аварию: певица показала грустное фото после ДТП

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фаны певицы советуют Дорофеевой быть аккуратнее за рулем, а также высказывают свои переживания и призывают не унывать - мол, ДТП случаются, но главное, что все обошлось благополучно.

  • Ты цела? Не пугай так!
  • Надеюсь, все хорошо
  • Надя, мы переживаем
  • Хорошо что все обошлось, береги себя!
  • Надя, ты нам нужна живая, еще, пожалуйста, аккуратнее там, сейчас не самый лучший год
  • Случается, что поделаешь
  • Боже, Наденька, будь аккуратнее, сама я недавно попала в аварию. Будьте осторожны

Ранее мы писали о том, что дерзкая Надя Дорофеева поразила кардинальной сменой образа.

Напомним, что недавно Позитив показал эксклюзивные закулисные кадры с Надей Дорофеевой.

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