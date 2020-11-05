Надя Дорофеева угодила в аварию: певица показала грустное фото после ДТП

Певица напугала поклонников рассказом о ДТП

Надя Дорофеева попала в ДТП в Киеве - популярная украинская певица за рулем своего авто врезалась в другую машину.

О дорожном инциденте 5 ноября рассказала сама артистка в своем Instagram, дав поклонникам, которые и так приуныли после прощального концерта дуэта "Время и Стекло", новый повод для волнений и переживаний.

Впрочем, 30-летняя певица в аварии, к счастью, не пострадала. Более того, Дорофеева даже иронизирует над ситуацией, называя это уроком за самоуверенность - мол, она думала, что хороший водитель, а практика доказала обратное.

Как рассказала Надя, она выехала из дома и успела проехать только около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.

Досадную историю о ДТП артистка сопроводила кадром, на котором позирует с грустным выражением, "схватившись за голову".

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину. А у вас как дела?" - говорится в публикации.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фаны певицы советуют Дорофеевой быть аккуратнее за рулем, а также высказывают свои переживания и призывают не унывать - мол, ДТП случаются, но главное, что все обошлось благополучно.

Ты цела? Не пугай так!

Надеюсь, все хорошо

Надя, мы переживаем

Хорошо что все обошлось, береги себя!

Надя, ты нам нужна живая, еще, пожалуйста, аккуратнее там, сейчас не самый лучший год

Случается, что поделаешь

Боже, Наденька, будь аккуратнее, сама я недавно попала в аварию. Будьте осторожны

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