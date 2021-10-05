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Надя Дорофеева засветила аппетитные ягодицы в мини-шортах и призналась в своем "загоне"

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 13:34
Надя Дорофеева засветила аппетитные ягодицы в мини-шортах и призналась в своем "загоне" Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях неожиданно сменила имидж и перекрасила волосы, призналась в своем страхе, а заодно показала яркие снимки с прогулки по Киеву.

Фото в ярком и соблазнительном наряде артистка разместила на своей странице в Instagram.

Надя прошлась по городу в ярко-салатовом вязаном костюме, состоящем из ультракоротких шорт и кофточки. Эффектный лук она дополнила черными колготками и высокими сапогами на массивной подошве. Свои теперь темные волосы звезда оставила распущенными.

Надя Дорофеева засветила аппетитные ягодицы в мини-шортах и призналась в своем &quot;загоне&quot;Надя Дорофеева засветила аппетитные ягодицы в мини-шортах и призналась в своем &quot;загоне&quot;

На одном из кадров Дорофеева запечатлена у входа в подъезд. Как призналась певица, у нее есть один "загон".

Надя Дорофеева засветила аппетитные ягодицы в мини-шортах и призналась в своем &quot;загоне&quot;

Надя Дорофеева сверкнула подтянутыми ягодицами и длинными ножками (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, который вы еще не знаете. Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет! Ну а в таком наряде вы меня в своём подъезде точно не увидите, только если со съёмочной группой", - поделилась исполнительница.

"Так вот почему мы переехали в частный дом", – с юмором отреагировал на признание жены ее супруг, украинский певец Владимир Дантес.

Фолловеры Нади оценили ее наряд, а также снова восхитились новым цветом волос и упругими формами артистки.

  • Ну шо за икона
  • Новый цвет волос супер
  • Вы такая красивая, прям королева
  • ты брюнетка и ярко-зелёный костюм = идеальное сочетание!!!
  • Как же тебе идёт быть брюнеткой!!!
  • Красотка
  • Крутой орех
  • Какой наряд красивый, очень идёт
  • Ты очень красивая
  • Какие ножки!

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в микробикини.

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Надя Дорофеева
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