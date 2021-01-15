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Нагло скопировала: Ким Кардашьян в вызывающем комбинезоне обвинили в плагиате

Новина українською → США, Пятница 15 января 2021 21:27
Нагло скопировала: Ким Кардашьян в вызывающем комбинезоне обвинили в плагиате Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян ушла с головой в работу, представляя новинки своих брендов. В этот раз звезда порадовала очередной коллекцией ароматов, приуроченных ко Дню всех влюбленных. В роли модели она выступила, разумеется, сама.

Ким примерила несколько видов серебристых комбинезонов. Один из них, с откровенными вырезами на бедрах и лифом, выглядел особенно вызывающе. Он едва прикрыл ее тело и демонстрировал сразу все лучшие стороны фигуры.

Нагло скопировала: Ким Кардашьян в вызывающем комбинезоне обвинили в плагиатеНагло скопировала: Ким Кардашьян в вызывающем комбинезоне обвинили в плагиатеНагло скопировала: Ким Кардашьян в вызывающем комбинезоне обвинили в плагиате

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Скоро в наличии: @KKWFragrance Metallic Hearts: три новых очаровательных аромата, упакованных в металлические флаконы в форме сердца как раз ко Дню святого Валентина - Hearts Gold, Hearts Rose Gold и Hearts Silver в наших популярных флаконах объемом 30 мл. Эта новая коллекция ароматов KKW Fragrance Heart окутает вас роскошными цветочными ароматами, включающими прекрасные ноты флердоранжа, розового перца и бархатного мха", - написала звезда, зазывая фолловеров на страницу парфюмов.

Но их больше волновала, разумеется, знаменитая фигура Ким. "Ты такая красивая", "Невероятная", "Вау", "Ты выглядишь потрясающе", "Ок, королева!"..
Также многие принялись обсуждать, что Ким скопировала образ сербской поп-фолк-певицы Елены Карлеуши-Тошич. В комбинезоне похожей формы звезда выступала еще 3 года назад. Дизайн вещи, по словам артистки, она придумала сама.

Нагло скопировала: Ким Кардашьян в вызывающем комбинезоне обвинили в плагиате

Кобинезон, который скопировала Ким (фото: instagram.com/karleusastar)

"Ладно, я виню ДИЗАЙНЕРА (правка: у него есть что-то похожее, но не идентичное. И утверждать, что он сделал это пять месяцев назад? Я могу сказать, что сделала это 3 года назад, так что) По крайней мере, дайте мне несколько кредитов. (Да, много раз я лично придумываю одежду для своих выступлений. Многие мировые знаменитости и дизайнеры буквально ВОРУЮТ все, что я делаю, без разрешения)…", - сетует она в своем блоге.

Ранее Ким продемонстрировала стильный образ, состоящий из знаковых вещей сезона.

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