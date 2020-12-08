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Наградила себя: Маша Ефросинина очаровала счастливым семейным видео подготовки к праздникам

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 18:54
Наградила себя: Маша Ефросинина очаровала счастливым семейным видео подготовки к праздникам Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвия Агаркова

Маша Ефросинина обожает проводить время в тесном семейном кругу – ее сын Александр дома практически не отходит от мамы, которая с удовольствием разделяет его увлечения. И если мальчик – частый гость ее Instagram, то дочка Нана и муж Тимур Хромаев появляются в фотоблоге не часто. На этот раз Маша решила снять домашнее видео и показать, как счастливое семейство наряжает елку и праздно, со вкусом проводит время.

Ведущая записала душевный ролик, в котором засветился главный "наряжатель" новогодней елки Саша, ему помогал папа, а Маша в этот время готовила вкусную тыквенную кашу и неспешно потягивала красное вино из бокала.

"Вымпел главного наряжателя елки (и всех цветов в горшках) решительно отошел от меня к Александру! По такому случаю я вспомнила со студенчества рецепт тыквенной каши! И наградила себя за это винишком! Думаем растянуть этот вечер на декабрь - всем понравилось!" - подписала видео теледива.

"Чудесные!" - оставила комментарий под роликом фитнес-тренер Марина Узелкова. "Каша – вкусняша. Вечер – чудо", - написала ведущая Надежда Матвеева.

  • Машенька, вы такие классные
  • Так все классно, по-домашнему, уютно! Счастья вам и вашей семье!
  • Такая атмосфера праздника сразу! Вы мега крутые
  • Как приятно уметь создать себе настроение
  • Маша, это огонь
  • Какой замечательный сын
  • Такая радостная, новогодняя атмосфера. Очень красивая елочка

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном нарядили елку дома.

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