Очень нас сблизило: победительница "Холостяка 11" раскрыла секрет крепких отношений с любимым

Девушка сопроводила свой рассказ фото с любимым, сделанном во время отдыха в Турции. Парочке пришлось лететь в разных концах самолета и тщательно прятаться. На снимке счастливая Анна запрыгнула на спину любимому, а он аккуратно и уверенно держит ее.

"Целых три месяца совместной жизни мы не выходили из дома... а если и выходили, то в разное время! В разных местах парковали машины, отказывали себе в банальном "сходить на свидание"... Всего несколько раз мы позволяли себе ночью прогуляться в парке, одев капюшоны и маски на лицо!" - посетовала Анна.

Самым сложным, по ее словам, было скрывать отношения от друзей, ведь они оказались очень любопытными.

Анна и Михаил после проекта долго не могли наговориться, оставшись вдвоем (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Девушка отметила, что во всем стоит искать плюсы и извлекать пользу из ситуации. Так, влюбленные нашли чем заняться в изоляции.

"Первые несколько дней мы с Мишей просто сутками разговаривали. Говорили обо всем... о детстве, и школе, о родных, о будущем, и желаниях. И это нас очень сильно сблизило. Мы узнали сильные и слабые стороны каждого, знаем, как поддержать друг друга, и в какой момент лучшей поддержкой будет молчание", - отметила Богдан.