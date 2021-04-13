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Как он нас терпит? Джамала умилила видео с сыночками и вспомнила о муже

Автор: Lite

Джамала часто балует поклонников семейными фото и видео. Они обожают наблюдать за звездной мамой и ее милыми сыночка – Эмир-Рахманом и Селим Гираем. Певица недавно выпустила альбом, в котором многие песни посвятила семье и призналась в любви самым близким. Артистка решила показать домашнее видео и рассекретить свое любимое место, где чувствует себя уютно и расслабленно.

Она опубликовала в Instagram ролик, где показала, как проводит время на любимом диване, который повидал немало знаковых моментов из жизни звездной семьи.

"Мой настоящий, в прямом смысле слова, диванный критик. Как он нас терпит? Центр нашей домашней вселенной, где мы играем, где я пишу музыку, ем, собираюсь, отдыхаю, люблю своих детей. Благодарна за эти моменты", - показала любимый семейный диван Джамала.

Певица уточнила, что опеатором видео стал ее муж Бекир Сулейманов.

Поклонникам Джамали понравился семейный уют и тепло, которым она одарила их, показав полное любви семейное видео.

  • Очень душевно и уютно
  • Желаю вам побыстрее построить дом и родить дочку! Вы этого заслуживаете
  • Какая Вы - настоящая, теплая и человечная! Счастья Вам и Вашей семье!
  • Сколько растений
  • Вы умничка. Красотка
  • Вы очень хорошая

Напомним, что ранее Джамала восхитила поклонниц мощной речью о сетевых стандартах красоты, которые заставляют женщин чувствовать себя неполноценными. В частности, певица возмутилась, что молодые мамы должны терпеть бодишейминг потому, что не могут дотянуть до уровня стройных гламурных инста-блогеров и ощущают себя неполноценными из-за навязанных "идеалов".

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