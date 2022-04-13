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"Наша рідна Україна м*скаля прогнала": слушайте еще одну песню о победе над рашистами

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 00:08
"Наша рідна Україна м*скаля прогнала": слушайте еще одну песню о победе над рашистами JULIK (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Lite

Украинский шоумен JULIK выпустил новую песню Зозуля, став на музыкальную оборону нашей страны.

После длительной паузы артист создал строки, в которых пророчит Украине победу в войне, которую коварно начала страна-агрессор Россия.

Фольклорные мотивы, использование сопилки и цимбалов ярко передают самобытность украинского народа.

"Эту песню, я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем, и для того, чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы - это народ, который знает, за что борется, а борьба с добрыми намерениями защитить себя - всегда имеет счастливый конец", - прокомментировал артист.

Ключевая фраза песни есть в этих строках: "На березі пташка заспівала - наша, рідна Україна м*скаля прогнала!".

JULIK убежден, что победа Украины является безоговорочным фактом, который наступит очень быстро.

Средства, полученные от дистрибуции песни и клипа, JULIK передаст на нужды ВСУ и тем, кому эти средства будут нужны больше всего.

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