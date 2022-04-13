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"Наша рідна Україна м*скаля прогнала": слухайте ще одну пісню про перемогу над рашистами

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Середа 13 квітня 2022 00:08
"Наша рідна Україна м*скаля прогнала": слухайте ще одну пісню про перемогу над рашистами JULIK (фото: прес-служба артиста)
Автор: Lite

Український шоумен JULIK випустив нову пісню Зозуля, ставши на музичну оборону нашої країни.

Після тривалої паузи артист створив рядки, у яких пророкує Україні перемогу у війні, яку підступно почала країна-агресор Росія.

Фольклорні мотиви, використання сопілки та цимбалів яскраво передають самобутність українського народу.

"Цю пісню, я створив в нестандартних для мене умовах, вона про перебіг війни, яку Росія почала проти України. Важко у такий час всім, і для того, щоб підняти бойовий дух, мужність та єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці - це народ, який знає, за що бореться, а боротьба з добрими намірами захистити себе - завжди має щасливий кінець", - прокоментував артист.

Ключова фраза пісні є у цих рядках: "На березі пташка заспівала - наша, рідна Україна м*скаля прогнала!".

JULIK переконаний, що перемога України є беззаперечним фактом, який настане дуже швидко.

Кошти, отримані від дистриб’юції пісні та кліпу, JULIK передасть на потреби ЗСУ та тим, кому ці кошти будуть потрібні найбільше.

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