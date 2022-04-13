UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Наша рідна Україна м*скаля прогнала": слушайте еще одну песню о победе над рашистами

JULIK (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Lite

Украинский шоумен JULIK выпустил новую песню Зозуля, став на музыкальную оборону нашей страны.

После длительной паузы артист создал строки, в которых пророчит Украине победу в войне, которую коварно начала страна-агрессор Россия.

Фольклорные мотивы, использование сопилки и цимбалов ярко передают самобытность украинского народа.

"Эту песню, я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем, и для того, чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы - это народ, который знает, за что борется, а борьба с добрыми намерениями защитить себя - всегда имеет счастливый конец", - прокомментировал артист.

Ключевая фраза песни есть в этих строках: "На березі пташка заспівала - наша, рідна Україна м*скаля прогнала!".

JULIK убежден, что победа Украины является безоговорочным фактом, который наступит очень быстро.

Средства, полученные от дистрибуции песни и клипа, JULIK передаст на нужды ВСУ и тем, кому эти средства будут нужны больше всего.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса