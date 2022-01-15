Ты нашел меня: экс-неАнгел Виктория в бикини внезапно намекнула на скорую свадьбу

Экс-участница группы НеАнгелы, сольная певица Виктория Смеюха в прошлом году наделала шуму в сети откровениями о сложных отношениях с коллегой по дуэту Славой Каминской. Девушка заявила, что неоднократно подвергалась буллингу и даже страдала от рукоприкладства. Артистки вынесли конфликт в публичное пространство и выясняли отношения на глазах у сетевой публики.
Похоже, после непростого периода в жизни Вики все наладилось – она отдыхает на Мальдивах, постит горячие фото в Instagram и интригует заявлениями о кардинальных переменах в жизни.
Жаркий кадр Вика сопроводила интригующим текстом, в котром можно рассмотреть намек на скорое замужество певицы.
Виктория поделилась горячим фото (фото: instagram.com/vikanablack)
"Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь МИР от эмоций, переполняющих меня…… Как я могу сказать нет, конечно", - оставила эмоциональный текст артистка.
"Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски - это небесный дар или проведение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила, и если бы я не говорила, что хотела, то.." – еще больше заинтриговала своих подписчиков Вика, намекнув, что ее избранник все время был совсем рядом.
Под постом певицы комплименты перемешелась с пожеланиями девушке счастья в личной жизни, ведь она так давно мечтала о семье и второй половинке!
Избранника Вика так и не показала, зато сфотографировала их романтический завтрак на двоих на берегу океана.
Скриншот (instagram.com/vikanablack)
Также она опубликовала горячий пляжный кадр в синем бондо. Вика релаксирует на шезлонге – на ее лице нет грамма косметики, а волос мокрые после купания.
Виктория - обладательница завиднх форм (фото: instagram.com/vikanablack)
Напомним, что ранее Виктория рассказывала о своих романах и предложениях от влиятельных поклонников.