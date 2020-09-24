Все в нашей голове: победительница "Холостяк-10" показала, как выглядела до похудения

Даша Ульянова поделилась секретами своего преображения

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова не скрывает, что делала вмешательства в свою внешность - к примеру, девушка увеличила губы. Кроме того, в юности у нее были проблемы с лишним весом, однако сейчас она выглядит просто потрясающе и регулярно восхищает точеной фигурой.

Как призналась Даша в Instagram, поклонники часто спрашивают ее, как же ей удалось похудеть. Красотка решила немного рассказать об этом, а заодно и поделилась фото, на котором она запечатлена до похудения и пластики.

На другом же кадре Ульянова предстала уже так, как выглядит сейчас. Она позирует в джинсах и эффектном корсете, который подчеркнул ее тонкую талию и пышный бюст.

Даша Ульянова показала себя до и после похудения и пластики (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Даша, расскажи, как ты похудела?". Это один из самых топовых вопросов от вас мне. Давайте поговорим об этом... А ещё, знали бы вы, как я не хотела выставлять второе фото. Мне кажется, что это было не со мной. Но с другой стороны, хочу, чтобы вы реально понимали, что нет ничего невозможного. Конечно, волшебной таблетки для быстрого похудения без вреда здоровью нет. Плюс, у всех индивидуальный организм", - отметила Даша.

Далее девушка поделилась, что ее секрет похудения - в осознанности и мотивации, ведь все у нас в голове.

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"А ещё, многие из вас выдумали себе несуществующие проблемы. Я открываю аккаунты многих девочек и вижу, что вы реально худенькие. И я просто в шоке от ваших сообщений: "Как похудеть на 10 кг. за месяц". Но! Если необходимость, правда, есть, то хочу начать вот с чего. Ваше тело только в вашей голове. Однажды где-то увидела похожую фразу и поняла, что это работает. Пока мы не нарисуем у себя в голове идеальную фигуру и реально не захотим похудеть, то ничего не будет. Человек, который имеет цель - имеет и мотивацию. Вы должны чётко понимать, что скинуть лишние кг (если они, конечно, есть) - это ваша и только ваша задача. Это вы делаете не для тренера, не для парня, не для мамы, а только - для себя!" - подчеркнула звезда шоу.

Сейчас Даша Ульянова полностью довольна своей внешностью и фигурой (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Также она посоветовала задуматься о причинах появления лишнего веса.

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"Поэтому, первым шагом на пути к новой себе должна стать осознанность. А ещё - понимание, почему вы поправились, случилось ли это в момент или на протяжении многих лет вашей жизни. Ответы в нашей голове. Иногда мы приходим к ним сами, а иногда нужна помощь специалиста. И уже только после этого - спорт, ходьба, правильное питание, массажи и другие важные моменты", - подытожила Даша.

Поклонники в комментариях благодарят девушку за мотивацию и делятся впечатлениями от увиденного.

На втором фото тоже симпатичная девушка) но на первой - эффектней, женственней!)

на обеих фото красотка!

Дашуля, мотивируешь и красивая фигура это всегда ВАУ, но жаль за 2 часа ее не сделаешь ((

Даша ты нормальная, это просто подростковое фото а потом ты вытянулась это норм))

На втором фото очень симпатичная девочка! На первой уже конечно ухоженная и стильная девушка!!! Красоту ничем не испортишь!

Похудела и губы сделала

Сильная девочка. Красивая девушка. Отличный мотиватор!!!! Ждём продолжения.

Дашуль, какая же ты умничка

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