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Настояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом Крузом

Новина українською →
США, Среда 22 сентября 2021 19:33
Настояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом Крузом Николь Кидман (фото: instagram.com/harpersbazaarus)
Автор: RBC.UA

Николь Кидман и Том Круз - одна из культовых пар шоу-бизнеса, которая постоянно обсуждается в прессе, несмотря на то что актеры разошлись 20 лет назад. До сих пор актриса старалась обходить данную тему в своих интервью, поскольку давно счастливо замужем за музыкантом Китом Урбаном.

И вот решила рассказать изданию Harper's Bazaar правду, что на самом деле произошло между супругами в далеком прошлом.

Николь Кидман стала героиней октябрьского американского Harper's Bazaar, где ответила на массу провокационных вопросов. В том числе и про экс-мужа. По словам звезды, она была очень молода и открыта, а потому, когда в паре грянул кризис, хотела сделать все правильно.

"Я была молода. Мне кажется, это я предложила развестись. Возможно, я стала более трепетной. Но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю жить в этом мире так. Иногда я осторожничаю, и мне бывает больно, но в то же время я предпочитаю более теплый, а не "колючий" подход в отношениях. Мой муж Кит говорит, что, когда встретил меня, спросил у меня, в каком состоянии находится мое сердце. А я, по-видимому, ответила, что оно открыто", - рассказала актриса.

Настояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом КрузомНастояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом КрузомНастояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом КрузомНастояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом КрузомНастояла на этом сама: Николь Кидман раскрыла причины развода с Томом КрузомНиколь Кидман для глянца (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Напомним, развод дался Николь непросто. Она мечтала создать с Томом настоящую семью, но завести своих детей им не удалось: Кидман пережила две неудачные беременности. В итоге пара усыновила двоих детей: дочь Изабеллу и сына Коннора. После развода дети, которые увлеклись сайентологией по примеру Круза, остались с отцом. По словам Кидман, она не общается с ними, но это не ее инициатива. Николь признается, что мечтает наладить отношения с детьми и всегда прийдет им на помощь в случае необходимости.

Сейчас Николь замужем за Китом Урбаном, в браке с которым воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Сандэй и 10-летнюю Фэйт. Старшую актриса родила сама, а младшая появилась на свет с помощью услуг суррогатной матери.

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