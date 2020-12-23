В настоящем кайфе: Надя Дорофеева похвасталась перед поклонникам своими миллионами

Надя Дорофеева в этом сезоне стала наставником на проекте "Голоса страны", 1+1. Дорофеева призналась, что готова делиться своей энергией с начинающими артистами. Певица отметила, что съемки слепых прослушиваний завершены, свою "нереальную" команду она уже собрала.

А теперь у певицы новый повод порадоваться: видео ее нового клипа под названием gorit набрало 10 миллионов просмотров на YouTube. В честь этого певица сделала пост в своем микроблоге, написав, что она в восторге.

"Ребята-а-а-а-а-а! 10 миллионов у клипа gorit! Я в кайфе!", - написала Дорофеева.

Напомним, что Дорофеева начала сольную карьеру, а еще - изменилась до неузнаваемости. Певица сделала новую прическу - подстриглась, сделала челку, покрасила волосы.

Певица выглядит отлично, правда, ее фолловеры в какой-то момент не узнали в ней своего кумира, подумав, что это Майли Сайрус или Светлана Лобода.

Дорофеева меняется на глазах (фото, видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"На Лободу похожа с такой прической и цветом волос", "Прическа напоминает Лободу...", "Копия Лободы теперь", - не скрывали эмоций под постами певицы ее фанаты.