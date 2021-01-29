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Настоящий папа: Юрий Горбунов растрогал зимним вечерним ритуалом с сыночком

Новина українською → Пятница 29 января 2021 13:48
Настоящий папа: Юрий Горбунов растрогал зимним вечерним ритуалом с сыночком Катя Осадчая с мужем и сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Юрий Горбунов стал все чаще публиковать фото с сыночком Иваном и даже показал его глаза, ведь звездная семья до сих пор прячет трехлетнего малыша. Но внимательные поклонники уже рассмотрели сходство отца и мальчика. Так, в этот раз Юрий показал вечернюю прогулку с ним.

Перед вечерней прогулкой по заснеженным улочкам коттеджного городка, где живет семья, Юрий решил устроить "генеральную уборку" - он очистил снег у дома. "Любишь снег, люби его и убирать", - резонно отметил шоумен, опубликовав красноречивое фото с лопатой.

А позже Юрий разместил снимок вечерней прогулки с сыночком Іваном. Заботливый папа катает мальчика на удобных санках.

Настоящий папа: Юрий Горбунов растрогал зимним вечерним ритуалом с сыночком

Настоящий папа: Юрий Горбунов растрогал зимним вечерним ритуалом с сыночком

Юрий вышел на вечрнюю прогулку с сыном и женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Ну, и перед сном семейная прогулка", - подписал фото с сыном Юрий и уточнил, что автором кадра стала его жена Катя.

В комментариях подписчики ведущего стали рассказывать о погодных условиях в своем регине и даже позавидовали снежной зиме в Киеве и области.

  • Настоящий папа! Супер!
  • Я восхищаюсь вами, вы чудесный отец
  • Крутяк
  • Какая отличная семейная прогулка и фото отличное
  • Какие у вас санки красивы, да и парни

Кроме того, Юрий показал подарок для сына – симпатичную модель машинки в коробке. Он сидит у собственного авто и отмечает: "Если есть у отца, должна быть у сына".

Настоящий папа: Юрий Горбунов растрогал зимним вечерним ритуалом с сыночком

Юрий готовит сыну мужской подарок, как у папы (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее Катю Осадчую заподозрили в беременности – на последних фото и видео можно рассмотреть намечающийся животик.

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