Настроение - драйвовое: Джамала показала яркие кадры со съемок "Танцев со звездами"

Популярная певица Джамала стала первой участницей нового, пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами". Артистка, которая заметно похудела после рождения второго ребенка, показала красочные кадры со съемок проморолика проекта.

Яркие фотографии были опубликованы в Instagram исполнительницы.

На них Джамала предстала в длинном ярко-розовом платье с открытым плечом и элегантным разрезом, что отлично подчеркивает ее стройные ноги и тонкую талию. Длинный воздушный шлейф наряда добавил кадрам волшебности и эффектности.

Свои длинные локоны певица оставила распущенными и сделала красивый макияж с акцентом на глаза.

Партнером Джамалы по съемкам стал еще один участник нового сезона шоу - Фагот.

К слову, позировали они на живописных холмах над Днепром, откуда открывается потрясающий вид.

Джамала заворожила яркими кадрами со съемок промо "Танцев со звездами 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Шо по танцях, Джа? Промо від сьогодні в ефірі, настрій — драйвовий, градус хвилювання — зростає з кожним днем. Такс, тепер важливе питання: чи хочете ви слідкувати за процесом? Постити бекстейдж зі знімань? Що з внутрішньої кухні цікавить? Маю зібрати всі ваші побажання до старту тренувань. P. S. Гортайте галерею, щоб побачити, хто став моїм партнером на зніманнях промо", - написала под публикацией артистка.

Поклонники поспешили заверить Джамалу, что им будет интересно все, а также осыпали ее комплиментами.