Настя Каменских в крошечных трусиках похвасталась соблазнительной фигурой: шикарные формы

Певица поделилась пикантным фото из спальни

Настя Каменских не стесняется откровенных фото – наоборот, она охотно будоражит фантазию общественности пикантными снимками и даже фотографируется ню, демонстрируя во всей красе аппетитные подтянутые формы. Девушка взяла за привычку очень рано вставать и начинать день с тренировки, к чему призывает и своих поклонников, неустанно мотивируя их. Так, в этот раз звезда поделилась в Instagram кадром сразу после занятий спортом, причем показала себя в откровенном образе.

Певица делает селфи в спальне. На ней – крошечные черные трусики и белый свободный топ. Волосы предусмотрительно собраны в высокий хвост.

"Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Еще одна классная причина заниматься именно после пробуждения", – поделилась мотивацией певица.

Поклонники тут же бросились делать комплименты ее стройной фигуре.

Шикарная

Худышка

Красуня!

Шикарные формы

Класс, очень круто

Вы большая умница

Вы очень красивая

Очень круто выгладите

Фигурка у тебя - огонь!

Превосходная фигура

Напомним, что ранее Настя Каменских озвучила секрет идеальной кожи и зарядила поклонников мотивацией.