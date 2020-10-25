Настя Каменских под летним душем показала все свои прелести: согревайте себя

Певица мотивировала фанатов

Настя Каменских, которая несколько часов назад показала стильный осенний образ, решила вспомнить жаркие летние дни. Певица запостила фото, на котором позирует в ярко-желтом бикини. Настя стоит под струями душа на фоне роскошного морского пейзажа и просто сияет от счастья.

Настя любит постить летние фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких - улыбайтесь почаще. А чтобы восстановить силы и энергию перед новой неделей, читайте новый материал в @elle_ukraine, где я поделилась рецептами расслабляющих, тонизирующих и восстанавливающих ванн. Свечи, аромат масел и теплая ванна - как вам такая идея для вечера воскресенья?", - написала она.

Соблазнительное тело звезды в откровенном купальнике произвело фурор среди ее подписчиков. Они поспешили выразить Насте свое восхищение ее фигурой и жизнерадостным настроем. "Вы красивая девушка!", "Офигенная", "Хороша"… Были и те, кто предположил, что Настя в положении, так как выглядит слегка поправившейся.

Напомним, ранее Настя Каменских уже постила фото из данной серии. До тех пор, пока я вижу красоту природы и чувствую ее силу и энергию, я никогда не потеряю своего вдохновения", - написала певица под жарким кадром, подчеркнув: найти в себе силы иногда можно, просто оглянувшись по сторонам.