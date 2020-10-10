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Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое "пушистое счастье"

Новина українською → Суббота 10 октября 2020 19:24
Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое "пушистое счастье" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица с радостью возится с подросшими щенками своей собачки

Настя Каменских частенько заводит сеть горячими фото в купальнике или даже без него, а также демонстрирует стильные образы. При этом певица также не боится показаться в домашнем виде - ненакрашенной и в простой одежде.

Так, на своей страничке в Instagram жена Потапа поделилась трогательными снимками с щенками своей собачки Мими, которые уже заметно подросли. Артистка сделала несколько смешных селфи с пушистыми комочками, явно наслаждаясь их компанией.

При этом на лице Насти нет ни капли макияжа, волосы собраны в растрепанный пучок, а одета она в пижаму персикового цвета.

Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое &quot;пушистое счастье&quot;Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое &quot;пушистое счастье&quot;

"Прекрасная суббота дома, отдыхаю с этими маленькими симпатяшками", - подписала фото Каменских.

Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое &quot;пушистое счастье&quot;

Настя Каменских без косметики на лице позировала с милыми щенками своей собаки Мими (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники засыпали певицу умиленными отзывами.

  • Милота
  • АААА БОЖЕ КАКАЯ МИМИМИШНОСТЬ
  • Настюша зачем столько...???Хотя собак много быть не может...)))
  • Найкрутіші
  • Настя Ты Потрясающая.Милашки уже подросли!
  • Как мило
  • Какие они шшладкиеее
  • Комочки счастья
  • Слишком милыееее
  • Малыши подросли.
  • Пушистое счастье

Напомним, Настя Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике.

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