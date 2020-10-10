Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое "пушистое счастье"
Певица с радостью возится с подросшими щенками своей собачки
Настя Каменских частенько заводит сеть горячими фото в купальнике или даже без него, а также демонстрирует стильные образы. При этом певица также не боится показаться в домашнем виде - ненакрашенной и в простой одежде.
Так, на своей страничке в Instagram жена Потапа поделилась трогательными снимками с щенками своей собачки Мими, которые уже заметно подросли. Артистка сделала несколько смешных селфи с пушистыми комочками, явно наслаждаясь их компанией.
При этом на лице Насти нет ни капли макияжа, волосы собраны в растрепанный пучок, а одета она в пижаму персикового цвета.
"Прекрасная суббота дома, отдыхаю с этими маленькими симпатяшками", - подписала фото Каменских.
Настя Каменских без косметики на лице позировала с милыми щенками своей собаки Мими (фото: instagram.com/kamenskux)
В комментариях поклонники засыпали певицу умиленными отзывами.
- Милота
- АААА БОЖЕ КАКАЯ МИМИМИШНОСТЬ
- Настюша зачем столько...???Хотя собак много быть не может...)))
- Найкрутіші
- Настя Ты Потрясающая.Милашки уже подросли!
- Как мило
- Какие они шшладкиеее
- Комочки счастья
- Слишком милыееее
- Малыши подросли.
- Пушистое счастье
Напомним, Настя Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике.