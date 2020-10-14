Настя Каменских в облегающих лосинах научила исполнять мечты: начните прямо сейчас

Настя Каменских для своих поклонников – пример и вдохновитель, мотиватор и движущая сила, помогающая стать лучшей версией себя и дающая ценные советы по внутренней и внешней трансформации. Певица не оставляет подписчиков в Instagram без мощного заряда позитивом на весь день и дает рекомендации, как качественно преобразить свою жизнь и внешность. Кроме того, артистка балует поклонников горячими фото в эффектных образах. Так, она решила поговорить с ними о мечтах и их реализации.

Настя предстала перед подписчиками в трендовом аутфите – майке в бельевом стиле с имитацией подвязок и облегающих черных лосинах. Она эффектно позировала на камеру, демонстрируя различные эмоции благодаря живой мимике.

"Сколько раз вы хотели изменить свою жизнь? Сколько раз перед сном обещали себе, что утром все будет иначе? И сколько раз вы действительно начинали жить и действовать по-новому? Жизнь удивительная и каждый день мы можем ее познавать. Познавать себя. Становиться лучше! Делать мир вокруг себя лучше!" - начала свой мотивационный спич Настя.

Настя Каменских твердо знает, как осуществлять свои мечты (фото: instagram.com/kamenskux)

Она заверила, что выкроить время на познание чего-то нового и интересного способен каждый – стоит лишь захотеть.

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"Даже небольшое действие в сторону своей мечты приближает вас к ней! В одном дне - 1440 минут! Уделяйте хотя бы 60 из них для того, что делает вас лучше! Так начните что-то делать прямо сейчас! Займитесь спортом, прочитайте 50 страниц книги, выучите 10 новых иностранных слов, помедитируйте или уделите это время теплой беседе с близкими - это тоже очень важно", - напомнила она.

Настя постоянно мотивирует поклонников идти вперед и не сдаваться (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники поблагодарили певицу за ее вдохновляющие посты и не смогли отпустить без комплиментов.

Красотка

Конфетка

Крутышка

Какая классная

Ты очень красивая и привлекательная, правда, ты потрясающая

Какая вы шикарная!

Ранее Настя сделала признание о мечтах и их реализации.

"Я всегда мечтала дарить музыку и любовь, познавать мир и разные культуры, быть счастливым человеком. Я верю в каждую мою даже самую маленькую мечту (а их у меня много), берегу их и знаю: все осуществится", - уверенно заявила певица.

Настя на своем примере учит поклонников следовать мечтам (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот мечтать продуктивно и воплощать задуманное в жизнь ей помогает умение мыслить без рамок, границ и разных "но" и с оптимизмом идти навстречу желаниям.

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала, как полюбить спорт и дала топ-4 упражнения для красивых ягодиц и ног.