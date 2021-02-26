Настя Каменских озадачила сеть видом утром без макияжа: одна из немногих
Настя Каменских держит поклонников в курсе событий своей жизни и делится с ними мотивацией, а стимулирует исключительно собственными примером. Так, звезда решила показать в коротком ролике свое насыщенное утро и засветила лицо без макияжа сразу после сна, а также продемонстрировала, чем занимается в начале дня.
Ролик появился на странице певицы в Instagram.
Сразу после пробуждения Настя умывается, а затем одевается в спортивную форму, берет свою любимицу Мими и отправляется на пробежку. По возвращению домой делает комплекс упражнений, принимает душ, затем готовит полезный завтрак – овсянку с клубникой, которую она просто обожает. А после - приступает к онлайн-изучению испанского языка.
Поклонники восхитились тем, какая энергичная, бодрая и продуктивна Настя с утра. Правда некоторые отметили, что позволить посвящать время всецело себе Настя может лишь потому, что у нее нет малышей, которые требуют постоянного внимания.
- Боже, какая молодец, вся в спорте. Такая красотка
- Умничка
- Будут дети, не такое утро будет точно. Разве что только, когда подрастут
- Одна из немногих звезд, кто красив от природы
- Идеальнее утро
- Как же я в восторге от таких женщин с такой силой воли
- Самое крутое и самое правильное утро!
- Настя, ты супер, умничка
Певица не раз говорила о том, что просыпается очень рано - это дает ей возможность все успевать днем и чувствовать себя бодро и энергично. Но и ложится спать звезда очень рано, чтобы успеть выспаться.
Напомним, что ранее Потап показала свой светский выход с подросшим сыном Андреем.