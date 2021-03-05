Настя Каменских перенесла всех в "удивительный мир девочек"
Настя Каменских, которая мечтает о ребенке, порадовала поклонников новой песней-манифестом "Девочки рулят". Эта композиция из нового альбома артистки, который называется "Красное вино" и выйдет в конце весны.
Треком артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте, где также рассказала, о чем ее новое творение.
"Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные!" - написала NK.
По словам Каменских, миссия всех украинок - "идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом, делать мир прекрасным и ярким, наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми, любить и быть любимыми".
"Мы команда, где все девчонки стоят горой за красоту и стиль, а при себе у них всегда помада и чулки. Мы следим за собой, развиваемся, не концентрируемся на проблемах и недостатках, а знаем, что все мы индивидуальны и женственны. Знайте - girls rule!" - отметила Настя.
"Пусть трек "Девочки рулят" перенесет вас в этот удивительный мир девочек и откроет в вас новые грани эмоций, мыслей и впечатлений!" - добавила она.
Настя Каменских презентовала новый трек
Текст песни "Девочки рулят":
Станьте в позу, крупный план,
Ты lady boss – yes, I know
Взгляд, как пуля, спрячь за очки,
В этом городе рулят
Девочки, девочки, девочки
Припев:
Девочки рулят (девочки рулят),
Девочки едут, девчонки тусуют,
Девочки рулят (девочки рулят),
Девочки рулят, по жизни кайфуют,
Девочки – такие девочки,
Девочки – такие девочки,
Девочки рулят,
Девочки руля-руля-руля-руля рулят.
Город засыпает – натянули каблуки,
Мафия девчонок – боди, мини и чулки,
Крестная луна на небе, ночь наша сестра,
Кроп-топ, мы поколение Google-а
У нас fashion gang, наш beauty сленг
Поломает тебе голову – вообще bang-bang,
Передай помаду, захвати Просекко,
С нами эта дискотека станет дискотека века.
Все подкаты – в сторону ребята,
Нам Апероля литр…
Алло, не трогай раками мой глиттер!
Припев.
Девочки-ру, девочки рулят,
Девочки-ту, девочки тусят,
Девочки-ха, девочки хотят,
Хотят, чтобы парни заценили наряд.
Я одевалась весь вечер,
Мой total lock безупречен,
Мы в туалете начертим
Стрелки и шиммер плечи.
Припев.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Ранее мы писали, что Оля Полякова и Настя Каменских слились в поцелуе на камеру.