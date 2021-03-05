Настя Каменских перенесла всех в "удивительный мир девочек"

Настя Каменских, которая мечтает о ребенке , порадовала поклонников новой песней-манифестом "Девочки рулят". Эта композиция из нового альбома артистки, который называется "Красное вино" и выйдет в конце весны.

Треком артистка поделилась в своем Instagram -аккаунте, где также рассказала, о чем ее новое творение.

"Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные!" - написала NK.

По словам Каменских, миссия всех украинок - "идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом, делать мир прекрасным и ярким, наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми, любить и быть любимыми".

"Мы команда, где все девчонки стоят горой за красоту и стиль, а при себе у них всегда помада и чулки. Мы следим за собой, развиваемся, не концентрируемся на проблемах и недостатках, а знаем, что все мы индивидуальны и женственны. Знайте - girls rule!" - отметила Настя.

"Пусть трек "Девочки рулят" перенесет вас в этот удивительный мир девочек и откроет в вас новые грани эмоций, мыслей и впечатлений!" - добавила она.

Настя Каменских презентовала новый трек

Текст песни "Девочки рулят":

Станьте в позу, крупный план,

Ты lady boss – yes, I know

Взгляд, как пуля, спрячь за очки,

В этом городе рулят

Девочки, девочки, девочки

Припев:

Девочки рулят (девочки рулят),

Девочки едут, девчонки тусуют,

Девочки рулят (девочки рулят),

Девочки рулят, по жизни кайфуют,

Девочки – такие девочки,

Девочки – такие девочки,

Девочки рулят,

Девочки руля-руля-руля-руля рулят.

Город засыпает – натянули каблуки,

Мафия девчонок – боди, мини и чулки,

Крестная луна на небе, ночь наша сестра,

Кроп-топ, мы поколение Google-а

У нас fashion gang, наш beauty сленг

Поломает тебе голову – вообще bang-bang,

Передай помаду, захвати Просекко,

С нами эта дискотека станет дискотека века.

Все подкаты – в сторону ребята,

Нам Апероля литр…

Алло, не трогай раками мой глиттер!

Припев.

Девочки-ру, девочки рулят,

Девочки-ту, девочки тусят,

Девочки-ха, девочки хотят,

Хотят, чтобы парни заценили наряд.

Я одевалась весь вечер,

Мой total lock безупречен,

Мы в туалете начертим

Стрелки и шиммер плечи.

Припев.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)