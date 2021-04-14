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Настя Каменских показала фото в бикини до и после похудения: "любите себя"

Автор: Lite

Украинская певица Настя Каменских не всегда отличалась стройными формами, но несколько лет назад она серьезно взялась за себя и заметно похудела. Звезда призналась, что раньше стеснялась показывать свои фото того периода, однако сейчас уже нет - что и доказала, выложив серию архивных снимков.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала коллаж с разными фото, на которых запечатлена в купальнике до и после похудения.

Вдохновило Настю на этот смелый шаг ее реалити "Девочки рулят", над которым она сейчас работает в Мексике.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике ло похудения (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских отметила, что каждая девушка должна любить себя независимо от веса и внешнего вида.

"До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити, я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому", - откровенно поделилась певица.

Также артистка рассказала, что ей ежедневно задают бестактные вопросы, касающиеся внешнего вида. Однако она уже не парится по этому поводу и принимает себя любой.

"Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность - в моей неидеальности", - подытожила Каменских.

Поклонники оценили смелость и честность исполнительницы и засыпали ее комплиментами и словами поддержки в комментариях.

  • Супер! Так и есть! Потому что только полюбив своё тело, мы можем совершенствовать его, но только не через ненависть
  • У Насти тот случай, когда она в любом весе прекрасна
  • Всегда красотка
  • Ты такая прекрасная!
  • Вы красавица в любом весе
  • Настя, Вы прекрасны в любом весе, в любой одежде! Обожаю Вас и Ваше творчество!
  • Все равно красотка
  • Все равно и ДО огонь, когда фигура есть
  • Настя, вы всегда были красоткой. Неважно, в каком весе. Вот эта энергия и огонёк в глазах!
  • Ну не знаю, мне любая Настя нравится
  • Важно делиться таким, вы добавляете веры многим девушкам
  • Вы такая красотка, Настюш. Складочки и морщинки роли не играют. Главное, что у вас прекрасная душа, искренний взгляд и весёлая открытая улыбка. Вы лучшая
  • Настя, идеальность - в искренности

Ранее мы писали, что Настя Каменских в экстрамини из-за шторма засветила больше, чем положено. Певица активно снимает свое реалити "Девочки рулят" в Мексике.

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Новости Украины Настя Каменскихпевецфигура
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