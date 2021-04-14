Настя Каменских показала фото в бикини до и после похудения: "любите себя"

Вдохновило Настю на этот смелый шаг ее реалити "Девочки рулят", над которым она сейчас работает в Мексике.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике ло похудения (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских отметила, что каждая девушка должна любить себя независимо от веса и внешнего вида.

"До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити, я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому", - откровенно поделилась певица.

Также артистка рассказала, что ей ежедневно задают бестактные вопросы, касающиеся внешнего вида. Однако она уже не парится по этому поводу и принимает себя любой.

"Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность - в моей неидеальности", - подытожила Каменских.

Поклонники оценили смелость и честность исполнительницы и засыпали ее комплиментами и словами поддержки в комментариях.