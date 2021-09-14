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Настя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 16:26
Настя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

В первом выпуске 2 сезона грандиозного шоу"Маска", премьера которого состоится на канале "Украина", Настя Каменских, которую называют обладательницей самых сексуальных форм в украинском шоу-бизнесе, появится в длинном платье с глубоким разрезом.

Для первого съемочного дня певица выбрала платье ментолового цвета, который является одним из самых модных оттенков этого сезона по версии института Pantone.

Наряд украшен декором ручной работы и имеет манящий асимметричный крой - разрезы демонстрируют стройные ножки и эффектное декольте Насти.

Дополнили образ мерцающие украшения, прическа с влажным эффектом и макияж, акцентом которого стали глаза, подчеркнув взгляд певицы.

Бесспорно, для старта второго сезона любимого шоу миллионов украинцев Настя выбрала очень стильный и изысканный look.

Настя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезонаНастя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Заметим, что 14 сентября хит Каменских "Elefante" завоевал награду TikTok на премии National Bloggers Awards как лучший трек 2021 года.

"Как круто и невероятно приятно. Спасибо всем, кто продолжает любить и поддерживать меня и мое творчество", - написала Настя в Instagram. ️

Настя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезонаНастя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезонаНастя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет угадывать знаменитостей под масками в новом сезоне "Маски".

Напомним, недавно Настя Каменских блеснула аппетитными формами в трендовом купальнике.

Также мы писали, что в сети показали самого дорогого персонажа шоу "Маска".

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Настя Каменских
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