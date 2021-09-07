Скандал, Винная Краля и другие: стали известны первые герои 2 сезона шоу "Маска"

Уже скоро зрители канала "Украина" увидят 2 сезон популярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer, работа над которым активно продолжается сейчас.

Но уже сейчас организаторы раскрывают первых героев проекта, ведущим которого станет Владимир Остапчук. Так, на днях стало известно, что одним из участников будет могучий Белый Тигр. А кто еще - читайте в нашем материале далее.

Первые герои шоу "Маска"

Над невероятными образами героев 2 сезона "Маски" работают сразу три художника по костюмам - Леся Патока и Назар Дидык, которые создавали маски для первого сезона, и новый дизайнер - Артем Строзенко из Харькова.

"Нашим зрителям очень понравились фантастические герои из первого сезона, поэтому мы решили продолжить эту традицию. В прошлый раз у нас был мифический черный Лев, а в этом сезоне - уникальный белый Тигр, который занесен в Красную книгу как вымирающий вид. По нашей легенде, он - капитан межгалактического корабля, поэтому Тигр одет в огромный лакированный плащ, украшенный различными наградами, а на его поясе прикреплены такие элементы, как песочные часы и компас", - рассказывает Леся.

К слову, чтобы создать этот удивительный темно-синий плащ, его пришлось перекраивать трижды, из-за чего на одежду героя ушло аж 25 метров ткани. Когти Тигра переделывали тоже три раза, а лапы - пять. Для дизайнера было важно найти ту форму, которая и бы имела эстетический вид, и позволила герою удобно держать микрофон на сцене.

В этих синих глубоких глазах хочется утонуть и раствориться (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Но самым большим вызовом для команды Леси Патоки стало создание невероятного меха персонажа.

"Когда мы нарисовали эскиз Тигра, поняли, что никогда в жизни не найдем мех с таким узором. Обзвонили с десяток грумеров, объясняли, что нам нужно, но все отказывались. Поэтому нам пришлось купить машинку для мужских стрижек и самим овладеть техникой груминга. Сначала выстригали мех, создавая уникальный узор, а потом заполняли эти промежутки черной краской. Это очень долгая и кропотливая работа, но результат того стоит", - говорит художница по костюмам.

А вот дольше всего делали голову тигра, поскольку для нее использовали сразу несколько видов меха, применив аппликативного технику. Необычные и брови у этого героя - их создали из различных париков.

Впечатляет и рост этого персонажа - Тигр достигает более двух метров. А еще эта маска - самая жаркая из всех, которые пришлось создавать Лесе Патоке, ведь костюм состоит из трех слоев - поролона, меха и лакированного плаща.

"Конечно, внутри масок очень жарко. Но мы постоянно напоминаем звездам, что благодаря этому к концу проекту им удастся похудеть. Поэтому они очень радуются", - смеется дизайнер.

Тигр - участник 2 сезона "Маски" (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Также создатели проекта представили других нескольких героев нового сезона. В частности - роскошную Винную Кралю.

Винная Краля (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

А перед этим организаторы показали изящную маску по имени Скандал и волшебную Фею.

На шоу "Маска" будет Скандал (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Фея (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

А еще в эфире спецвыпуска 1 сезона "Маски", в котором создатели раскрывали тайны шоу, появился звездный участник, у которого на то время еще не было костюма и даже имени, но которого организаторы назвали Фаворитом.