Настя Каменских поразила сеть появлением в необычном головном уборе: море позитива
Певица примеряла традиционный головной убор индейцев
Настя Каменских ни дня не оставляет поклонников без увлекательного контента в соцсетях: мотивация, полезные советы, собственный жизненный опыт и просто развлекательные материалы появляются на ее страничках с завидной регулярностью. К тому же, певица вызывает восторг и трепет фото и видео с мужем и заставляет поклонников досконально изучать свои стильные образы, публикуя кадры в трендовых аутфитах. В этот раз модница Настя решила не только продемонстрировать свой осенний образ. Но и покрасоваться в очень необычном головном уборе, а видео опубликовала в Instagram.
На видео формата ТikТok певица позирует на фоне атмосферных декораций в мексиканском стиле. На ней – уютный пушистый свитер и юбка-миди с геометрическим узором., а также сапожки молочного оттенка. Она примеряет на камеру роуч - головной убор североамериканских индейцев с перьями.
"Иногда один аксессуар меняет весь образ", – констатировал под видео Настя.
Фолловеры певицы согласились с ней и искупали в комплиментах.
- Леше нереально повезло
- Море обаяния, позитива и красоты
- Какая же ты классная, улыбка невероятно красивая ,люблю тебя солнышко
- Настя ,какая же ты классная девочка
- Красивая
- Нереальная
- Настя, вы пример для подражания
- Очень симпатична
- Нереально крутая
Напомним, что ранее Настя Каменских в белоснежном бикини демонстрировала аппетитные формы.
К слову, Настя Каменских в пальто-косухе известного демократичного бренда очаровала осенним образом.