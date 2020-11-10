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Настя Каменских поразила сеть появлением в необычном головном уборе: море позитива

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 11:48
Настя Каменских поразила сеть появлением в необычном головном уборе: море позитива Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица примеряла традиционный головной убор индейцев

Настя Каменских ни дня не оставляет поклонников без увлекательного контента в соцсетях: мотивация, полезные советы, собственный жизненный опыт и просто развлекательные материалы появляются на ее страничках с завидной регулярностью. К тому же, певица вызывает восторг и трепет фото и видео с мужем и заставляет поклонников досконально изучать свои стильные образы, публикуя кадры в трендовых аутфитах. В этот раз модница Настя решила не только продемонстрировать свой осенний образ. Но и покрасоваться в очень необычном головном уборе, а видео опубликовала в Instagram.

На видео формата ТikТok певица позирует на фоне атмосферных декораций в мексиканском стиле. На ней – уютный пушистый свитер и юбка-миди с геометрическим узором., а также сапожки молочного оттенка. Она примеряет на камеру роуч - головной убор североамериканских индейцев с перьями.

"Иногда один аксессуар меняет весь образ", – констатировал под видео Настя.

Фолловеры певицы согласились с ней и искупали в комплиментах.

  • Леше нереально повезло
  • Море обаяния, позитива и красоты
  • Какая же ты классная, улыбка невероятно красивая ,люблю тебя солнышко
  • Настя ,какая же ты классная девочка
  • Красивая
  • Нереальная
  • Настя, вы пример для подражания
  • Очень симпатична
  • Нереально крутая

Напомним, что ранее Настя Каменских в белоснежном бикини демонстрировала аппетитные формы.

К слову, Настя Каменских в пальто-косухе известного демократичного бренда очаровала осенним образом.

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