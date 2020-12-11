Настя Каменских сделала то, чего от нее давно ждали (видео)

Украинская поп-дива Настя Каменских, песни которой собирают миллионы просмотров и попадают в известные музыкальные чарты, порадовала поклонников долгожданной танцевальной версией страстного и горячего испаноязычного трека "a huevo".

Вслед за драйвовым релизом исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале видео с участниками #ahuevochallenge, который ранее был интегрирован в клип певицы.

Тогда NK запустила челлендж, призвав поклонников повторить танцевальные движения и опубликовать ролики в Tik-Tok под хэштегом.

Настя Каменских выпустила еще одну версию песни "a huevo"

Как рассказала Настя, тренд на зажигательный #ahuevochallenge разошелся по всему миру, а креативную инициативу певицы поддержали более 50 тыс. тик-токеров, среди которых всемирно известные блогеры-миллионники Karla Bustillos, Leslie McKenzzie, Nasser Ferreiro, Camila Contreras и другие.

Настя Каменских в образе из нового клипа a huevo (фото: пресс-служба)

Напомним, недавно певица порадовала поклонников новой лирической композицией "Vibe", в которой призналась в любви Потапу.