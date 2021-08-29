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Настя Каменских в смелом топе засветила декольте и восхитила красотой: "будто героиня фильма"

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Воскресенье 29 августа 2021 09:51
Настя Каменских в смелом топе засветила декольте и восхитила красотой: "будто героиня фильма" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских отменно отдохнула с родными и любимыми в Хорватии. Певица провела незабываемое время с Потапом, лучшей подругой, свекровью и мамой. Хоть Настя давно вернулась в Киев и успела отработать не один концерт, она продолжает делится красочными снимками с отдыха.

На страничке артистки в Instagram появились эффектные фото на фоне живописного морского пейзажа.

Улыбчивая звезда позирует в трендовом белоснежном топе с завязками под грудью, белых шортах с высокой посадкой и декоративным кожаным поясом-шнурком на талии. Она сделала яркий макияж, накрасив губы алой эффектной помадой и распустила копну мелких кудрей.

"Памятные летние моменты", - коротко и лаконично на английском подписала кадры Настя.

Настя Каменских в смелом топе засветила декольте и восхитила красотой: &quot;будто героиня фильма&quot;

Настя Каменских в смелом топе засветила декольте и восхитила красотой: &quot;будто героиня фильма&quot;

Настя поделилась яркими фото из Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонникам определенно понравилось настроение и внешний вид их любимицы.

  • Одна фотка лучше другой
  • Шикарная
  • Красивая и счастливая
  • Такая нежная
  • Милашка
  • Вам очень идут такие пейзажи! Прямо как будто героиня какого-то европейского фильма. Яркая и красивая
  • Нереально красивая
  • Мир отдать за твою белоснежную улыбку

К слову, автором многих снимков Насти, включая интимные и пикантные, является ее любимый. Даже лучшая подруга звезды, дизайнер Анна Андрийчук отметила, что Потап терпеливо и внимательно выполняет просьбы жены сфотографировать ее, поэтому его легко можно назвать идеальным мужем.

Кстати, по приезду Потапа и Насти в Киев, парочка сразу отправилась на гендерную вечеринку к своим друзьям и соседям Кате Осадчей и Юрию Горбунову. Через пару дней у ведущих родился сын, причем мальчик появился на свет раньше прогнозируемого срока.

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Настя Каменских
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