Настя Каменских сверкнула пышным бюстом и поразила новой прической
Популярная певица Настя Каменских обожает экспериментировать со внешностью и примерять разные луки - звезда показала один из ярких образов, в котором предстала на проекте "Маска".
Фото в соблазнительном аутфите и с неожиданной прической она разместила на своей странице в Instagram.
Настя позировала в коротких обтягивающих черных шортах и оранжевом удлиненном жакете со шнуровкой и глубоким декольте, который подчеркнул пышный бюст артистки. Она дополнила образ черными босоножками на высоком каблуке, чокером на шее и оригинальными серьгами.
Особое внимание привлекает прическа исполнительницы - Каменских предстала с классическим боб-каре и короткой челкой. Понятно, что она певица не стала состригать свои роскошные кудри, а просто надела парик.
Настя Каменских удивила ярким образом и новой стрижкой (фото: instagram.com/kamenskux)
"Столько тайн, красоты, музыки и загадок. С каждый новым выпуском Маски запутывают нас с детективами все больше! Поэтому без вас нам не разобраться", - написала певица.
Поклонники принялись активно комментировать новые фото Каменских.
- Офигенный образ
- Ваааау! Шикарнейшая
- Вам пасує такий образ
- Яка гарна
- Секси мама
- Ох, какая красота
- Очень выразительно и сексуально выглядишь
- Красоточка!
- Каре вам идёт
- Асия Ахат Вернулась
- Боже вы такая красивая, и классная
- Очень круто с этой прической!!! Просто загляденье
Напомним, ранее растрепанная Каменских без макияжа показала, как весело готовит завтрак Потапу.