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Настя Каменских сверкнула пышным бюстом и поразила новой прической

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Воскресенье 14 ноября 2021 11:04
Настя Каменских сверкнула пышным бюстом и поразила новой прической Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Популярная певица Настя Каменских обожает экспериментировать со внешностью и примерять разные луки - звезда показала один из ярких образов, в котором предстала на проекте "Маска".

Фото в соблазнительном аутфите и с неожиданной прической она разместила на своей странице в Instagram.

Настя позировала в коротких обтягивающих черных шортах и оранжевом удлиненном жакете со шнуровкой и глубоким декольте, который подчеркнул пышный бюст артистки. Она дополнила образ черными босоножками на высоком каблуке, чокером на шее и оригинальными серьгами.

Особое внимание привлекает прическа исполнительницы - Каменских предстала с классическим боб-каре и короткой челкой. Понятно, что она певица не стала состригать свои роскошные кудри, а просто надела парик.

Настя Каменских сверкнула пышным бюстом и поразила новой прическойНастя Каменских сверкнула пышным бюстом и поразила новой прической

Настя Каменских удивила ярким образом и новой стрижкой (фото: instagram.com/kamenskux)

"Столько тайн, красоты, музыки и загадок. С каждый новым выпуском Маски запутывают нас с детективами все больше! Поэтому без вас нам не разобраться", - написала певица.

Поклонники принялись активно комментировать новые фото Каменских.

  • Офигенный образ
  • Ваааау! Шикарнейшая
  • Вам пасує такий образ
  • Яка гарна
  • Секси мама
  • Ох, какая красота
  • Очень выразительно и сексуально выглядишь
  • Красоточка!
  • Каре вам идёт
  • Асия Ахат Вернулась
  • Боже вы такая красивая, и классная
  • Очень круто с этой прической!!! Просто загляденье

Напомним, ранее растрепанная Каменских без макияжа показала, как весело готовит завтрак Потапу.

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Настя Каменских
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